Тула, , 12:33 — REGNUM Инфекционный госпиталь на базе палато-боксированного корпуса детской областной больницы в Туле закрыли с 17 августа, об этом, как сообщили в управлении пресс-службы правительства области, говорилось на заседании оперштаба.

В сентябре после проведения дезинфекции и проверки коммуникаций корпус начнет работу в плановом режиме.

Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, на данный момент лечение в стационарах проходят 454 человека, из них семь детей. В реанимации находится 41 человек, 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Из 1076 коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободны 622.