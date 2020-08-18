Москва, 18 августа 2020, 12:25 — REGNUM Компания «Деликатеска», сотрудник которой погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не признана потерпевшей стороной. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы 18 августа.
Представители компании требовали выплаты 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб. В суде пояснили, что порядок возмещения ущерба определен гражданским законодательством. Потерпевшими по делу признаны вдова 57-летнего Сергея Захарова, брат и двое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа началось заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заседание было перенесено с 11 августа, так как актера госпитализировали из здания суда.
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