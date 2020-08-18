Оренбург, , 12:25 — REGNUM В Оренбурге лицей № 7 планируют закрыть на ремонт, а на его период отправить лицеистов учиться в другие школы. По данным городского управления образования, ремонтные работы должны завершить до октября.

Лицеистов в временно расформируют. Планируется, что один месяц они будут учиться на базе школы № 3 и школы № 51.

В мэрии отметили, что лицей являлся пунктом сдачи ЕГЭ. Раньше проведения госэкзамена ремонтные работы начинать не могли. Подготовлена проектная документация, проведено детально-инструментальное обследования здания. Сейчас запускаются торги.

Еще весной 2020 года было известно о необходимости капитального ремонта, но не было данных о его финансировании.