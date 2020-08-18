Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области загрузка коечного фонда впервые за весь период пандемии превысила 50%. Об этом ИА REGNUMсообщили в облправительстве 18 августа.

В настоящее время лечение в стационарах получают 1 тыс. 103 пациента, из них 57 человек находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд заполнен на 50,7%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила, что на Дону могут вернуть ряд ограничительных мер. Причиной этому может стать большая загрузка стационаров, развёрнутых для пациентов с коронавирусом.

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