Самара, , 12:26 — REGNUM 43 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области выявлено 7663 фактов заражения этой инфекцией. При этом 5835 человек справились с ней, а 117 пациентов с COVID-19 скончались. На учете у врачей находятся 386 человек.

Сообщается, что коэффициент летальности в региону составляет 1,53 (в России — 1,7), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 3,66 (по России — 10,87).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области рассматривают вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса в регионе.

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