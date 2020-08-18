Волгоград, , 13:13 — REGNUM Подозреваемых в возникновении ландшафтных пожаров в Дубовском районе Волгоградской области задержали полицейские. Причиной возгораний стала ненадлежащая работа сельхозтехники, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Неосторожное обращение с огнём привело к обширным степным пожарам на территориях Горнопролейского и Стрельноширокинского сельских поселений. В первом случае 35-летний тракторист работал в поле со снятым с выхлопной трубы пламегасителем — огонь охватил кукурузное и ячменное поля. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение имущества». Второй пожар возник из-за искры от роторной косилки — огонь распространился на сухую растительность. В отношении 62-летнего работника местного сельхозпредприятия сотрудники МЧС составили административный протокол.

Из-за этих пожаров 17 августа было ограничено движение на 608 км федеральной автодороги Волгоград — Сызрань. Инспекторы ДПС регулировали потоки автомобилей.

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