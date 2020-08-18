Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Движение на улице Шефской в Екатеринбурге закрыли из-за разлива воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской автоинспеции.

До этого из-за сильных ливней на Шефской образовался потоп. Из-за подтопления участка дороги и «невозможностью безопасного движения» в автоинспекции решили закрыть движение транспортных средств.

«Просим с пониманием отнестись к данному решению и искать пути объезда опасного участка дороги», — сообщают инспекторы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в последние дни в Екатеринбурге удвоилось число ДТП.

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