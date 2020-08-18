Уфа, , 12:41 — REGNUM Шесть человек обвиняются в нескольких преступлениях в Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в Стерлитамаке в 2018 году обвиняемый полицейский анонимно отослал к стражам порядка сообщение о том, что ООО «БашХолдинг» производит и хранит агрохимическую продукцию без необходимой документации. В ходе им же проводимой проверки, как считают следователи, обвиняемый организовал изъятие со склада предприятия продукции на сумму свыше 220 млн рублей. Эта продукция была перевезена в два других склада. При этом не были оформлены документы на ответственное хранение.

Следователи считают, что обвиняемый вместе с другими фигурантами уголовного дела планировал договориться с руководством предприятия о прекращении проверки и возврате товара за взятку в размере в 100 млн рублей. А поскольку, как считают следователи, они не смогли договориться, то решили придать незаконному изъятию продукции видимость законности. Для этого были привлечены специалист-эксперт и начальник местного отделения Роспотребназдора, который выдал заведомо ложный акт об том, что якобы во время обследования склада предприятия, на нем были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм к продукции, а значит изъятые агрохимикаты необходимо уничтожить.

Позже, по версии следствия, фигуранты уголовного дела продали часть товара на общую сумму более 93 млн рублей сельскохозяйственным предприятиям. А для придания сделкам законного вида, часть товара на сумму свыше 22 млн рублей была реализована по договорам поставок.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам злоупотребления должностными обязанностями, превышения должностными полномочиями, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, служебного подлога, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

Сообщается, что свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Обвиняемый полицейский отстранен от исполнения службы. На имущество обвиняемых наложен арест. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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