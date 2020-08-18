Элиста, , 12:13 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения РК 18 августа.

Наряду с этим шесть жителей Калмыкии, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус, выздоровели. В настоящее время в стационарах находятся 378 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжёлое. На самоизоляции находятся 1 тыс. 478 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 3 тыс. 472 человек, выздоровели — 2 тыс. 463 пациента.