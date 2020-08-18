Кызыл, , 12:12 — REGNUM Традиционный День знаний в школах Тувы пройдёт в новом формате. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, главной задачей станет обеспечение безопасности детей.

Он поручил региональному министерству образования в кратчайшие сроки выработать чёткий порядок проведения школьных линеек с соблюдением всех мер.

«Рассматриваться и обсуждаться с родителями должны все варианты: школьные линейки только для первоклассников и выпускников или по параллельным классам», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии торжественные линейки проведут для первоклассников в сокращённом варианте.

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