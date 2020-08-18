Оренбург, , 12:06 — REGNUM В Оренбургской области новый учебный год начнется в очном формате. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по решению администраций школ по классам или параллелям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Министр образования региона Алексей Пахомов отметил, что каждая школа самостоятельно примет решение о том, в каком формате и какие классы будут участвовать в праздничных мероприятиях 1 сентября. Но соблюдение санитарного регламента станет главным для всех школ.

По данным ведомства, в новом учебном году в Оренбуржье будут учиться 27 412 первоклассников, 20 640 учеников девятых классов и 7 475 выпускников 11 классов.

Напомним, Оренбургская область находится на первом этапе коронавирусного режима. С начала пандемии в регионе выявлено 8 787 носителей SARS-CoV-2. От COVID-19 скончались 67 пациентов. Оправились от болезни 7 104 человека.

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