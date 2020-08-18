Салехард, 18 августа 2020, 12:03 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 18 августа: Новый Уренгой — 14 положительных тестов; Ноябрьск — 11; Губкинский — 10. За сутки выявлено 25 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов
С начала пандемии в ЯНАО на 18 августа зарегистрировано 12 688 заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 772 человека, 83 пациента с COVID-19 скончались.