Волгоград, , 12:09 — REGNUM 45-летний мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Волгограде. Этот случай стал 80-м с начала пандемии в области, сообщили 18 августа в региональном оперативном штабе.

Житель Городища на следующий день после первых признаков недомогания обратился за помощью в медицинское учреждение по месту жительства. Из поликлиники его госпитализировали Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. У пациента диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией, течение болезни имело молниеносный характер.

В волгоградских больницах сейчас на лечении с подтверждённым положительным тестом на коронавирус находятся 3777 человек, в том числе 211 детей.