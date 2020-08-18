Москва, , 12:01 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 132 пациента. Об этом 18 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 872.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 4748 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 832 493.

При этом указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 742 628 человек, 6527 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 225 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.