Владикавказ, , 11:57 — REGNUM Северная Осетия вошла в число пяти субъектов России с наименьшими темпами прироста числа пациентов с COVID-19. Этот показатель в республике составляет 0,2%. Такие данные приводит 18 августа на официальном портале «Стопкоронавирус.РФ» федеральный оперативный штаб.

За прошедшие сутки в регионе выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей вируса за все время составило 4700 человек. С 11 августа, когда было выявелно всего пять пациентов с COVID-19, в регионе отмечен рост числа больных.

За все время пандемии уже вылечились 4292 жителя республики, заразившиеся коронавирусом. За минувшие сутки число выписанных составило 24 человека. Северная Осетия на протяжении почти двух месяцев остается единственным субъектом СКФО, где не зафиксировано ни одной смерти от этой опасной инфекции.