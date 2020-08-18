Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 августа.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались трое мужчин в возрасте от 62 до 75 лет и две женщины в возрасте 60 и 70 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области достигло 293 человек.