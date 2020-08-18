Москва, 18 августа 2020, 11:54 — REGNUM Свыше 225 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 32 968 759, из которых 194 тысячи были проведены за истекшие 24 часа.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили ещё 693 случая заражения коронавирусом.