Москва, , 11:54 — REGNUM Свыше 225 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 17.08.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 278 410 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 32 968 759, из которых 194 тысячи были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили ещё 693 случая заражения коронавирусом.