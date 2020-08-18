Вашингтон, , 11:48 — REGNUM В сети появилась запись прохождения первого уровня игры Mortal Shell. Его опубликовали 17 августа на YouTube-канале издания IGN.

В ролике главный герой сражается с несколькими боссами и находит себе первое тело для переселения. Напомним, релиз Motal Shell состоится сегодня, 18 августа.

Mortal Shell — это ролевой экшен, вдохновлённый серией игр Dark Souls. Главной особенностью проекта станет способность главного героя вселяться в различные тела.

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