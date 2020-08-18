Оренбургский район, Оренбургская область, , 11:47 — REGNUM В Оренбургской области руководитель следственного управления СКР по региону организовал проверку в отношении коммерческой организации, оказывавшей услуги по перевозке пассажиров, автобус которой утром 18 августа попал в смертельную аварию, сообщает ведомство.

В Оренбуржье автобус с пассажирами опрокинулся в кювет Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбурской области

По факту ДТП, в результате которого один человек погиб и семеро госпитализированы, проводит проверку и прокуратура. В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и правоохранительные органы. Их деятельность координирует прокурор Оренбургского района Вильдан Курамшин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверке подвергнут исполнение организатором пассажирских перевозок действующего законодательства. Предстоит дать оценку техническому состоянию автобуса, соблюдению норм безопасности и правил допуска водителей к управлению транспортными средствами. Особое внимание специалисты обратят на состояние дорожного полотна, чтобы выяснить — могло ли оно стать причиной аварии.

Напомним, утром 18 августа на территории Оренбургского района возле села Подгородняя Покровка в кювет опрокинулся автобус с пассажирами. Один человек погиб, еще семь пассажиров доставлены в больницу.

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