Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 267 случаев заражения коронавирусом — общее число жертв достигло 103 300, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Выздоровели 84 445 человек, или 81,7% пациентов с коронавирусом, скончались 1415 человек. Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 13 916, Нур-Султане — 13 613 и Атырауской области — 10 731.

С 1 по 17 августа зарегистрировано 18 673 случая пневмонии, в том числе 67 — за минувшие сутки, скончались 220 пациентов с пневмонией коронавирусного типа.

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