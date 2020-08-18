Сеул, , 11:48 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, коронавирус был выявлен у представителя разведки и представителя сухопутных войск страны.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах Южной Кореи увеличилось до 88. 78 человек вылечены и выписаны из больницы. В изоляции находятся более четырех тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 15 761.

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