Калуга, , 12:12 — REGNUM Калужская область вошла в число 58 регионов, которым предоставлены 142 млн рублей на организацию питания школьников начальных классов в новом учебном году. Об этом заявил 17 августа на заседании регионального правительства министра образования и науки области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, финансирование питания школьников с 1 по 4 классы будет проходить за счёт федерального, областного и местных бюджетов. Более 64 млн рублей выделено из бюджета области для организации горячего питания. «С 1 сентября все младшие школьники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций области будут обеспечены горячим питанием на сумму 59 рублей в день. Всего бесплатными завтраками мы планируем обеспечить не менее 47 тысяч калужских школьников. Это 43% процента от их общего числа. Сейчас основная задача — своевременное проведение закупочных процедур и контроль качества школьного питания», — сказал калужский министр.

В новом учебной году в Калужской области будут работать 346 общеобразовательных организаций, в том числе 333 муниципальных и государственных и 13 — негосударственных. В настоящее время в регионе создана комиссия по проверке готовности школ к учебному году. По состоянию на 15 августа уже проверено 468 школ, или 77%.

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