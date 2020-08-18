Благовещенск, , 11:40 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольшее число заражений — 14 — выявлены за сутки в Благовещенске, по одному в Свободном, Тынде и Зее. Число лабораторно подтверждённых носителей SARS-CoV-2 ежесуточно снижается.

«Темп прироста за последние сутки — 0,6%», — уточнили в областном правительстве.

Половина инфицированных переносят заболевание в форме пневмонии, 41,8% — ОРВИ, 8,2% — бессимптомно.

За весь период пандемии полностью излечились 2096 пациентов, скончались — 48. Большая часть умерших — 67% — люди в возрасте старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возобновляют работу кинозалы, театры при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: дезинфекция помещений, использование СИЗ посетителями и персоналом, «социальная дистанция», наличие отдельного входа.