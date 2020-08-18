Вашингтон, , 11:38 — REGNUM В рамках проведения фестиваля QuakeCon 2020 игру Quake III можно получить бесплатно. Об этом 17 августа сообщило издание PCGamer.

Акция продлится до 20 августа 2020 года. Для получения игры необходимо добавить её в свою библиотеку в программе Bethesda Launcher.

Напомним, QuakeCon — это ежегодный игровой фестиваль и одноимённый киберспортивный турнир. В 2020 году он проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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