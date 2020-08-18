Кигали, , 11:38 — REGNUM Власти столицы Руанды, Кигали, распорядились о закрытии двух крупнейших рынков страны на семь дней после резкого всплеска числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

Руанда — единственная страна к югу от Сахары, жителям которой разрешено въезжать в Шенгенскую зону после пандемии.

Постановление о закрытии рынков Ньяругендже и Ква Мутанга вступило в силу с понедельника, 17 августа.

О постановлении было объявлено в воскресенье, 16 августа, через несколько часов после того, как в министерстве здравоохранения сообщили о 101 новом случае заражения коронавирусом, в том числе 80 случаев были зарегистрированы в Кигали.

За последние три дня в Руанде выявили 253 новых случаях заражения вирусом, большинство из которых было зафиксировано в Кигали.

По данным министерства здравоохранения Руанды, к настоящему времени в стране было подтверждено 2 453 случая заражения коронавирусом, восемь из которых — с летальным исходом. В Руанде провели более чем 300 000 тестирований.