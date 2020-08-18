Нур-Султан, , 11:33 — REGNUM Военные медики из Казахстана помогают ливанским коллегам в Бейруте, Боуаре, Машгаре и Сайде, сообщили 18 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве отметили, что казахстанские специалисты уже оказали помощь сотням жителей Ливана. Помощь оказывается казахстанскими специалистами на базе военного госпиталя и муниципальных больниц.

В больницах работают хирурги, травматологи и терапевты из Казахстана. Они также принимают участие в работе отделений реанимации и анестезиологии.

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