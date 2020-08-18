Москва, , 11:33 — REGNUM В течение всей современной истории России социальная политика страны в области финансовой поддержки семей с детьми до 16 лет была практически невидимой, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя выплаты дополнительных пособий на детей.

«Государство накопило значительные резервы финансовых средств. В начале 2020 года власти за долгие годы усилили социальную политику.

Важные заявления по этому вопросу сделал российский президент Владимир Путин еще в январе, то есть, за два месяца до начала периода самоизоляции и спада деловой активности экономики на фоне пандемии коронавируса.

Действительно, задействованные в малом и среднем бизнесе семьи в большинстве остались без доходов, равно как и сотрудники сферы услуг. Оказанная в июле финансовая поддержка 26 млн российским детям была действенной и результативной.

В трудные времена в высокоразвитом социальном государстве важно знать, что государство обязательно придет на помощь.

Нужно ли дополнительно выделять бюджет для этого в августе или осенью — покажет время. Если восстановление деловой активности в России резко оборвется и начнется новая просадка экономики, то наверняка государство протянет руку помощи», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совфеде заявили, что выплата дополнительных пособий на детей до 16 лет за август 2020 года будет зависеть от решения правительства России.

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