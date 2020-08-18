Лондон, , 11:30 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Великобритании приступили к приёму заказов на Sprinter с электрическим мотором. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Новинка продаётся в двух версиях: с зарядкой DC 20 кВт и DC 80 кВт. Максимальный запас хода электрофургона равен 154 км. Стоимость базовой комплектации машины равна 51 950 фунтов стерлингов (около 4,97 млн рублей).

Автомобиль имеет весьма удобную конструкцию с точки зрения замены аккумулятора — четыре параллельных блока высоковольтных батарей в случае их повреждения можно заменить по отдельности.

Что касается мотора, то его производительность составляет 116 «лошадей» (85 кВт).

Ранее компания Midwest Automotive Design представила комфортабельный автодом Daycruiser 144, созданный на основе Mercedes-Benz Sprinter. Длина салона кемпера равна 7,3 метра.

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