Владикавказ, , 11:27 — REGNUM В Северной Осетии раскрыто серийное преступление по похищению канализационных люков и решеток от ливневых стоков. Кражей с последующей продажей промышлял житель столицы республики. Он оставил Владикавказ без десяти люков и восьми решеток, сообщили 18 августа в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленник продал похищенное в пункты приема металлолома, заработав 10 тыс. рублей. Однако он продешевил — стоимость краденого оценили в 120 тыс. рублей.

По горячим следам вора задержали Им оказался 24-летний житель Владикавказа, который, передвигаясь на своем автомобиле, за одну ночь оставил без люков и решеток сразу несколько улиц города.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.