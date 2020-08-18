Биробиджан, , 11:21 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным пожаловался на то, что регион является самым недооценённым не только на Дальнем Востоке, но и в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства.

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«Еврейская автономная область не очень большая, но, как мне кажется, самая недооценённая не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и в Российской Федерации в целом», — сказал Гольдштейн вице-премьеру.

При этом Гольдштейн поблагодарил Мишустина за беспрецедентные меры поддержки, оказанные Еврейской АО в этом году. В частности, региону из резервного фонда правительства было выделено 600 млн рублей, которые направили на решение первостепенных задач. Одну из них обозначил глава ЕАО — в посёлке Найфельд было установлены 26 уличных светильников.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках своей рабочей поездки на Дальний Восток встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым. Премьер-министр оценил инвестиционную политику региона.