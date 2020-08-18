Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM В Свердловской области стали работать в обычном режиме организации общепита. Соответствующий указ вступил в силу с 18 августа 2020 года.

Кафе, рестораны, закусочные и иные предприятия общепита теперь могут принимать посетителей в своих основных помещениях.

Организации обязаны следовать санитарным требованиям Роспотребнадзора. При их нарушении к предприятиям могут применить санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, организации общепита не могли работать в обычном режиме с 28 марта 2020 года.

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