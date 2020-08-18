Ульяновск, , 11:18 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных носителей коронавируса — соответственно 97 и 95. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 18 августа, в Ульяновской области официально выявлено 10 934 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 95.

Выздоровели 7807 человек, или 71,4% от общего числа выявленных носителей коронавируса. За последние сутки выздоровление зафиксировано у 97 пациентов. В настоящее под медицинским наблюдением находятся 3504 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет, всего умерли 73 пациента с COVID-19.

Отметим, ранее центральной городской клинической больнице Ульяновска переданы средства индивидуальной защиты и два аппарата ИВЛ из Москвы, собранные в рамках благотворительной акции. Также учреждению передана ксеноновая ультрафиолетовая бактерицидная установка для экстренной дезинфекции воздуха.