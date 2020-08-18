Москва, , 11:15 — REGNUM Точный диагноз актёра Михаила Ефремова является врачебной тайной, поэтому не будет оглашён. Об этом 18 августа сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда.

«Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну», — сказала судья.

По её словам, Ефремов по состоянию здоровья может участвовать в судебном заседании.

Напомним, 11 августа Ефремова госпитализировали из здания суда из-за ухудшения состояния здоровья. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр серьёзно болен.

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