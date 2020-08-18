Самара, , 11:32 — REGNUM Трех детей, отдыхающих в детском лагере «Волгаренок» в Самаре, доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила 18 августа на оперативном совещании в правительстве Самарской области глава города Елена Лапушкина, заявление которой обнародовала пресс-служба областного правительства.

По ее словам, инцидент произошел 14 августа. Несколько детей и воспитателей пожаловались в медикам этого учреждения на рвоту. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. В этот же день всех детей и сотрудников лагеря обследовали.

Отмечается, что по рекомендации областного управления Роспотребнадзора 15 августа лагерь был закрыт. Сейчас за состоянием здоровья всех пострадавших наблюдают медицинские работники в поликлиниках по месту жительства. При этом троих детей госпитализировали. Сейчас их жизнь и здоровье находится в безопасности.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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