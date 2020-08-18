Волгоград, , 11:12 — REGNUM За последние сутки 89 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 18 августа в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Волгоградской области подтвердили 10 852 случаев заражения инфекцией. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 2521 взрослый и 72 ребёнка. За сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов, всего таких в регионе 6995 человек.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в Волгоградской области зафиксировано 80 смертей у пациентов с коронавирусом.