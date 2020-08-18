Найроби, , 11:12 — REGNUM Все больше женщин в Кении из-за пандемии коронавируса рожают дома, а многие жители страны не сообщают властям о смерти близких. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на данные службы регистрации актов гражданского состояния (CRS).

По последним данным, число зарегистрированных в стране рождений сократилось на 13,3%, а смертей — на 15% с тех пор, как 13 марта в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщают репортеры, беременные женщины, опасаясь заразиться коронавирусом в больницах или не имея доступа к медицинским учреждениям из-за ограничений на передвижения, введенных в рамках мер по борьбе с пандемией, предпочитают рожать дома.

Глава службы регистрации актов гражданского состояния Джанет Мучеру сообщила, что в апреле произошло аналогичное падение со снижением на 18 313 зарегистрированных рождений со 100 896 в 2019 году до 82 318 в 2020 году.

В обращении к нации Мучеру сказала, что спад был обнаружен после того, как произошло несколько прецедентов, указывающих на то, что все больше женщин рожают дома.

«Это явный признак того, что будущие матери возвращаются к использованию услуг традиционных акушерок, которые плохо подготовлены к осложнениям во время родов, если они произойдут», — сказала она.

«Я опасаюсь, что, если правительство собирается использовать эти данные, то некоторые граждане Кении могут остаться вне статистики, потому что у нас не будет нужной информации, и когда откроются школы, больше людей будут подавать заявки на получение свидетельств о рождении», — добавила она.

Данные также показали, что в период с марта по май наблюдалось явное снижение числа зарегистрированных случаев смерти, что свидетельствует о том, что люди могут умирать дома, а сами случаи смерти не регистрируются.

Согласно статистике, число зарегистрированных смертей в мае сократилось с 16 312 в 2019 году до 10 776 в 2020 году. В марте, когда в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, число смертей сократилось на 5000 человек по сравнению с 19 763, зарегистрированными в 2019 году за тот же период.