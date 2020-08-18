Лондон, , 11:03 — REGNUM Разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout объявили о старте «Битвы брендов». О правилах необычного конкурса они сообщили на своей странице в Twitter 17 августа.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1295416753976160256

Для участия в конкурсе представителям различных брендов необходимо сделать пожертвование в благотворительную организацию Special Effect, которая помогает геймерам с инвалидностью. По прошествии двух недель победит компания, сделавшая наибольший взнос.

После этого разработчики Fall Guys добавят в игру особый костюм, выполненный в тематике бренда-победителя. Первыми к необычному соревнованию присоединились создатели игр Rivals of Aether (геймдизайнер Ден Форнас) и Warframe (компания Digital Extremes).

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная игра от британской студии Mediatonic. В ней 60 геймеров проходят различные полосы препятствий на выбывание.

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