Тула, , 11:01 — REGNUM Число случаев внебольничной пневмонии в Тульской области снижается на протяжении последних семи недель. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы по региону, говорилось 17 августа на заседании регионального штаба по коронавирусу.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, на протяжении семи недель продолжается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией, заболеваемость острыми респираторными инфекциями по-прежнему ниже порогового уровня.

Также, отметил Ломовцев, за минувшую неделю случаи заражения коронавирусом не регистрировались в шести муниципалитетах региона, два из них остаются свободными от коронавируса уже более месяца. Всего, как сообщало ИА REGNUM, за неделю в регионе было выявлено 222 носителя коронавируса, 16 человек скончались.