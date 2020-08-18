Казань, , 11:25 — REGNUM В Татарии по состоянию на 18 августа заражены коронавирусом 6133 человека, за сутки инфицированы еще 30 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 4983 человека, за сутки — 25 жителей республики. Скончались с момента наблюдения 54 пациента.

Среди новых случаев инфицирования 24 человека получают медпомощь на дому, шестерых госпитализировали. По возрасту наибольшее число заразившихся от 30 до 50 лет — 11 человек. В столице республики подтверждено 15 положительных тестов на COVID-19 за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии при республиканской клинической больнице (РКБ) прекратил свою деятельность временный инфекционный госпиталь, который оказывал медпомощь ковидным больным на протяжении четырех месяцев.

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