Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 10:58 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки подтвердили 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на два случая меньше, чем выявлялось в предыдущие двое суток.
Как сообщили 18 августа в федеральном оперативном штабе, количество выздоровевших и выписанных пациентов за сутки в Ленобласти увеличилось на 25 человек.
К сожалению, на два случая за последние 24 часа возросло и количество смертельных исходов заболевания COVID-19.
Нарастающим итогом в Ленинградской области за всё время пандемии зарегистрировано 6427 случаев заражения, 4756 выздоровевших и 70 скончавшихся от коронавирусной инфекции.
Отметим, что данные областного оперштаба по числу выписанных отличаются от федеральных в меньшую сторону.
Согласно постановлению правительства Ленобласти №573 от 13 августа 2020 года, во второй «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные районы — в третьей, «зеленой» зоне. В «красной» зоне никаких районов Ленобласти не осталось.
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