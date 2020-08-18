Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки подтвердили 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на два случая меньше, чем выявлялось в предыдущие двое суток.

Как сообщили 18 августа в федеральном оперативном штабе, количество выздоровевших и выписанных пациентов за сутки в Ленобласти увеличилось на 25 человек.

К сожалению, на два случая за последние 24 часа возросло и количество смертельных исходов заболевания COVID-19.

Нарастающим итогом в Ленинградской области за всё время пандемии зарегистрировано 6427 случаев заражения, 4756 выздоровевших и 70 скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Отметим, что данные областного оперштаба по числу выписанных отличаются от федеральных в меньшую сторону.

Согласно постановлению правительства Ленобласти №573 от 13 августа 2020 года, во второй «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные районы — в третьей, «зеленой» зоне. В «красной» зоне никаких районов Ленобласти не осталось.

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