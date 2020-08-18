Москва, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования подтвердили ещё 693 случая заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

«Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», — отметили в штабе.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили свыше 253 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РФ от коронавирусной инфекции умерли 132 человека.