Имсиль, , 10:57 — REGNUM В Южной Корее отменили фестиваль сыра Imsil N Cheese Festival в связи с опасениями второй волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации уезда Имсиль.

Фестиваль должен был пройти с 8 по 11 октября в тематическом парке Imsil Cheese Theme Park и сырной деревне Imsil Cheese Village.

В администрации отметили, что несмотря на отмену фестиваля органы власти разработают способы увеличения доходов фермеров и оживления местной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 15 761.

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