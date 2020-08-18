Пермь, , 10:54 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 августа, выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 один ребенок и 63 взрослых: 25 мужчин и 38 женщины, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,9%, а коэффициент распространения — 0,96 (на 17 августа — 0,99). С начала пандемии в регион выявлено 7 111 носителей SARS-CoV-2.

В Прикамье зафиксировано 311 летальных исходов пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 4 995 человек. Продолжает лечение в условиях стационара 491 пациент.

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