Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 149 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По информации на 18 августа 2020 года, за минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Асбеста, Алапаевского района, Белоярского, Бисерти, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Екатеринбург (90 человек), Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Ивделя, Ирбитского района, Камышлова, Красноуральска, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Талицкого и Туринского городских округов.

Теперь в регионе подтверждено 23 695 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили работу общепита в обычном режиме.

Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 264. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 74 человека. Общее число выписанных достигло 19 176.

Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 376.

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