Москва, , 10:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Союза женщин России, которому исполняется 30 лет. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

«Объединяя в своих рядах талантливых, энергичных, обладающих глубокими профессиональными знаниями и большим творческим потенциалом женщин, ваша организация выполняет важную миссию. В тесном взаимодействии с государством она проводит многогранную, плодотворную работу, направленную на совершенствование в нашей стране демографической политики, укрепление института семьи и семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения, реализацию других, не менее значимых социальных, инфраструктурных инициатив», — говорится в тексте.

Глава государства отметил усилия организации, которые содействуют личностной и творческой самореализации женской части страны, а также созданию условий для их активного участия в общественно-политической, культурной и деловой жизни страны.