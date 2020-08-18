Краснодар, , 10:51 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждены на территории Краснодарского края за минувшие сутки, данные опубликованы региональным оперативным штабом 18 августа. Самому младшему из новых пациентов шесть лет, самому старшему — 83.

«В Краснодаре зафиксировано 22 случая, в Геленджике — 18, в Славянском районе — 6, в Сочи — 5, в Динском и Павловском районах — по 3. По два новых случая в Новороссийске, Горячем Ключе, Северском, Крыловском, Красноармейском, Курганинском, Гулькевичском и Белореченском районах. По одному — в Анапе, Новопокровском, Усть-Лабинском, Тимашевском, Щербиновском, Выселковском, Белоглинском, Тихорецком, Тбилисском, Апшеронском и Отрадненском районах», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с 12 марта по 18 августа на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились уже у 10 075 человек, выздоровели 8488 человек. Умерли 145 пациентов. На 18 августа 40 человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии — 36 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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