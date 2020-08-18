Ханты-Мансийск, 18 августа 2020, 10:50 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 72 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 21 положительный тест; Нижневартовск — 17; Нефтеюганск — 8; Ханты-Мансийск — 5.
Всего с начала пандемии в Югре на 18 августа зарегистрировано 18 664 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 663 человек, 151 пациент с COVID-19 скончался.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 18 августа составляет 0,77.