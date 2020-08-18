Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чувашии пациенты, которые переболели COVID-19 и имеющие хронические заболевания, смогут пройти курс оздоровления в местных санаториях по льготной путёвке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер республики Алла Салаева.

Программу реабилитации в республике разработали по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева, который предложил частично компенсировать расходы за счёт бюджета, в том числе счёт средств фонда обязательного медицинского страхования. Реабилитация будет проходить как в условиях дневного стационара на базе больниц, так и в круглосуточном режиме в санаторно-курортных комплексах «Надежда» и «Чувашиякурорт».

Пациентам, которые тяжело перенесли коронавирус, смогут пройти 10−12-дневный курс оздоровления по льготной путёвке в санаториях. Вице-премьер отметила, что он включает высококвалифицированную медицинскую помощь, пятиразовое питание, «полноценную программу оздоровления». Из бюджета будет компенсировано до 70% затрат на «санаторные» путёвки, в результате плата составит 10−11 тыс. рублей.

«Это достаточно хорошая стоимость, которую можно позволить за качественное лечение», — отметила Алла Салаева.

По расчётам властей, в санаторно-курортных организациях курс реабилитации смогут пройти 2 тыс. человек, в условиях дневного стационара — ещё 2 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 7309 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5512 человек, в настоящее время продолжают лечение 1729 человек. Умерли 68 пациентов с COVID-19.

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