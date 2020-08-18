Москва, , 10:45 — REGNUM Турция снизила стоимость проживания в отелях на курортах Средиземного моря. Цены на пляжный отдых существенно пошли вниз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Если в начале августа самый дешевый тур в Турцию на двоих на 7 ночей с перелётом и системой all inclusive можно было купить за 40 тыс. рублей, то такой же тур на конец августа стоит на 25% дешевле — порядка 31 тыс. рублей

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость размещения российских туристов в отелях Турции, расположенных в курортных зонах, снижена более чем на 20%.

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