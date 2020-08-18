Благовещенск, , 10:44 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке на Дальнем Востоке, пообещал оказать помощь в строительстве нового онкологического диспансера в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Приамурье смертность населения от злокачественных новообразований находится на втором месте. Старое здание онкодиспансера было построено в 1971 году и нуждается в замене. Новое здание центра онкологии будет рассчитано на 200 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках своей рабочей поездки на Дальний Восток встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым. Премьер-министр оценил инвестиционную политику региона.